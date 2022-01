Coronavirus: voici quand le nouveau vaccin Novavax, à la technique plus classique, sera disponible en Belgique

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, annonce que le vaccin Novavax contre le covid devrait être bientôt disponible en Belgique. La fin du mois de février est avancée.

Au niveau européen, le feu vert des autorités était tombé le 21 décembre. Et vous avez été nombreux à nous demander via le bouton orange Alertez-nous quand ce vaccin arriverait chez nous. Comme Céline qui nous a écrit pour nous demander des précisions. "Je ne suis pas vaccinée, mais ce vaccin pourrait me faire changer d’avis", soulignait-elle.

Qui pourra le recevoir?

Ce vaccin sera destiné en priorité aux personnes qui ont développé une réaction allergique à un des vaccins autorisés, via des centres en allergologie et dans plusieurs centres de vaccination pour les citoyens qui le souhaitent, via le site qvax en Wallonie.

Les autorités sanitaires espèrent que ce nouveau sérum convaincra les personnes réticentes à se faire vacciner avec les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna, basés sur une technologie jusqu'alors inédite. Celui de Novavax utilise en effet une technologie plus classique, similaire à celle du vaccin contre la coqueluche.

En quoi ce vaccin est-il différent des autres? (Lire ici)

Vendu sous le nom de Nuvaxovid, le Novavax est un vaccin dit "sous-unitaire": il contient une composante du virus (et non le virus entier comme les vaccins les plus classiques), introduite dans l'organisme pour déclencher une réponse immunitaire.