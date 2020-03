Coronavirus: voici Vidoc, le petit virus qui raconte son histoire à nos enfants

Aborder la question du coronavirus avec les enfants peut parfois être compliqué. L'association Souffleur de Rêves a décidé d'accompagner les parents inquiets en diffusant un conte au sujet du covid-19.

Souffleur de Rêves, une association spécialisée dans la diffusion de contes pour enfants, a décidé d'agir. Elle propose ainsi une nouvelle histoire qui explique aux enfants ce que nous traversons actuellement avec le coronavirus. "Vidoc, un virus pas comme les autres" raconte la rencontre entre Elisa, une petite fille de 8 ans, et Vidoc, un virus inconnu. Vidoc est l'anagramme de Covid et reprend les lettres des mots virus et docteur.

Ce conte, destiné aux enfants dès 6 ans, permet de rassurer les auditeurs. "La série doit aider les enfants à traverser cette épreuve particulière avec un objectif clair: dédramatiser la situation et expliquer avec des mots d'enfant", nous explique François Demoore, l'un des créateurs de Souffleur de Rêves, invité du RTL INFO Bienvenue.

Cette histoire permet aux parents d'aborder le sujet avec intelligence et douceur. Ce sont d'ailleurs des éléments essentiels pour avoir un échange instructif au sujet du coronavirus. "Il faut du calme, de l'échange. Il faut écouter leurs questions, essayer d'éviter les écrans", nous explique François Demoore. "Nous sommes contre les écrans parce qu'ils limitent l'imaginaire des enfants. Quand ils écoutent ou lisent, leur imaginaire grandi. Ils deviennent alors plus curieux et sont plus apprenants. Beaucoup d'échanges avec les parents, de la tendresse avec les enfants. Il faut leur laisser exprimer leur peur", précise-t-il ensuite.

"Vidoc, un virus pas comme les autres" est à écouter gratuitement, tant en journée qu'avant d'aller se coucher. Découvrez le premier épisode sur le site de l'association.

