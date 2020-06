Votre enfant peut-il redoubler son année scolaire malgré la situation exceptionnelle?

Les parents tremblent en ce moment, pour l'avenir de leurs enfants. C'est la période... des conseils de classe. Cette année, les délibérations sont encore plus compliquées à mener. Car faute d'épreuves certificatives, les conseils de classe sont chargés d'évaluer, le plus précisément possible, si l'enfant doit passer son année ou non.



Pour aider les enseignants, la fédération Wallonie-Bruxelles a posé des balises. C'est le conseil de classe qui est souverain pour décider ou non d'une année d'étude. Le redoublement est toujours possible, mais il doit être exceptionnel, car les élèves et les équipes pédagogiques ont dû faire face cette année à une situation exceptionnelle.

Les examens de passage aussi devront être exceptionnels. Et vu le contexte anxiogène, il est important que la décision du conseil de classe soit prise en dialogue avec les élèves et leurs parents pour que la décision puisse être comprise et bien vécue par l'élève et ses parents.

En cas de réussite, il peut quand même y avoir des travaux d'été ou un plan de remédiation pour l'année scolaire suivante. En cas d'échec ou de réorientation, la décision doit être dûment motivée.

Et il convient de faire preuve de bienveillance dans l'appréciation des acquis des élèves. En particulier, lorsque les difficultés sont liées au contexte sanitaire actuel.