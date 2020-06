Coronavirus: vous ne devrez finalement pas réserver votre coin de plage à Ostende

Les réservations ne seront pas requises pour se rendre sur la plage d'Ostende, cet été. Il faudra néanmoins s'inscrire pour profiter du sable lors des jours à forte fréquentation, indique la Ville, vendredi.



Il y a deux semaines, le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein (Open Vld), avait annoncé l'introduction d'un système de réservation pour se rendre sur les plages de la ville. Cependant, vu l'assouplissement de certaines mesures de confinement - imposées à la mi-mars par les autorités du pays afin d'endiguer la propagation du coronavirus -, la ville côtière s'est partiellement rétractée, vendredi, en annonçant vouloir des touristes qu'ils procèdent à une réservation pour les seuls jours de forte affluence. Cette condition sera annoncée par les autorités au moins trois jours à l'avance, en fonction du climat attendu et du nombre de visiteurs des années précédentes. En outre, la limitation des entrées ne s'appliquera qu'aux parties fortement fréquentées de la plage, à savoir la Klein strand, la Groeistrand et la Groot strand. La Ville estime, pour l'instant, qu'il y aura une dizaine de jours, entre le 15 juillet et le 15 août, où les inscriptions seront nécessaires. Ces dernières seront gratuites et pourront s'effectuer sur le site visitoostende.be ou via un numéro de téléphone gratuit.