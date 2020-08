Coronavirus: y-a-t-il des risques à reprendre les cours dans les écoles?

Un nouveau conseil national de sécurité sur des mesures liées au Coronavirus va se tenir vers la fin de la semaine prochaine. Notre journaliste, Emmanuel Dupont, était dans le RTLINFO13H au centre de crise. Il évoquait la rentrée qui approche. Y a-t-il des risques à reprendre les cours?

"C'est un sujet qui a été abordé ce matin au cours de cette conférence de presse parce que les autorités sanitaires ont dévoilé les résultats d'une étude qui a été réalisée entre le mois de mai et le mois de juin. Cette étude sur les enfants révèle que l'école ne représente pas un foyer de contamination. Les experts sont unanimes et se disent favorables à ce que tous les enfants reprennent le chemin de l'école dès septembre mais évidemment sous certaines conditions".

Frédéric Jacobs, la porte-parole interfédérale pour le coronavirus détaillait cet avis: "Je suis favorable et j'ai toujours été favorable et vous savez que les pédiatres aussi ont déjà écrit plusieurs cartes blanches pour mentionner qu'effectivement les enfants n'étaient pas contaminants entre eux. Au contraire, ils se faisaient plutôt, eux, contaminées par les adultes. Donc, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'ils rentrent à l'école. Les chiffres qu'on a présentés ce matin montrent aussi que le taux des cas secondaires dont ceux qui ont été contaminés à partir d'enfants ou d'enseignants à l'école est vraiment très faible puisqu'il est à peu près de 1%. Si on met ça en relation avec la contamination intrafamiliale. On sait qu'on a des chiffres qui varient mais qui sont entre 10 à 20%. Donc on voit que cette contamination à l'école n'est pas très importante."