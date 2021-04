Écoles: y aura-t-il un retour des ados à 100% en présentiel en classe en mai?

Les trois ministres de l'éducation, chacun dans leur communauté respective, rencontrent les acteurs de l'enseignement (syndicats, PO, parents d'élèves,...). La réunion est fixée ce matin à 9h. L'enjeu est de décider s'il est possible d'autoriser à nouveau le retour en classe à 100% des élèves de la 3ème à la 6ème secondaire, à partir de mai.

Actuellement, les ados suivent leurs cours en "hybridation" : la moitié du temps en classe, la moitié à distance. Cela concerne environ 1 tiers des élèves de l'école obligatoire, les deux autres tiers (maternelles, primaire et premier degré du secondaire) étant déjà à 100% en présentiel.

Deux dates de reprise potentielle: les 3 et 10 mai

Aucune indication jusqu'ici, sur la nature de la décision qui sera prise : la reprise en présentiel total ou pas, mais il y a débat aussi sur la date de cette reprise éventuelle : les dates du lundi 3 mai et celle du 10 mai tenaient la corde, hier, dans les scénarios envisagés.

Hier, les trois ministres s'étaient réunis ensemble, avec les experts du GEMS (le groupe de scientifiques qui conseillent les autorités sur la gestion de la pandémie), pour prendre connaissance des chiffres de contamination, et voir s'il est possible d'assouplir les restrictions.

Rien de devrait changer dans le supérieur

A noter qu'il n'est pas question de l'enseignement supérieur, lors de ces réunions. Selon nos informations, il n'y a plus de retour à davantage de présentiel à attendre pour les étudiants des universités et Hautes Ecoles du pays. Actuellement, ils sont limités à 20% de présence en cours physiquement, et cela ne va plus changer, compte tenu de la proximité avec les sessions de blocus et d'examens. En revanche, plusieurs pistes sont à l'étude, pour favoriser le retour à 100% en présentiel pour la prochaine rentrée académique. Dont la mise en place de tests-salivaires à grande échelle.

A noter qu'un comité de concertation (électronique), sera nécessaire pour entériner la décision prise par les ministres de l'éducation, selon les services du Premier Ministre. Il pourrait avoir lieu cette semaine, en cas de reprise le lundi 3 mai.