Coronavirus: Yves Van Laethem placé en quarantaine

Le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem est en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au coronavirus.

Le docteur Yves Van Laethem a été placé en quarantaine. Le porte-parole interfédéral Covid-19 a été en contact, lors d'une fête d'anniversaire il y a quelques jours, avec une personne qui s'est révélée être malade et asymptomatique. "Nous avons reçu à la maison un membre de la famille que nous avons côtoyé pendant plusieurs heures", nous explique-t-il.

Le lendemain, la compagne de cette personne a présenté des symptômes grippaux. Le couple a été dépisté. Les deux tests se sont révélés positifs au Covid-19. "Je l'ai appris hier. J'ai donc peut-être été en contact avec une personne asymptomatique. Nous ne savons évidemment pas quand elle a été infectée", souligne le médecin.

"Tout le monde peut être touché par le virus"

L'infectiologue n'étant pas certain d'être contaminé au coronavirus, il s'isole donc par précaution. "J'ai réalisé un test de dépistage ce matin et je respecte moi-même toutes les recommandations, comme vérifier la température. Pour l'instant, je n'ai aucun symptôme", confie Yves Van Laethem. "En tout cas, cela montre que tout le monde peut être touché par le virus et cela illustre également le problème des personnes asymptomatiques", conclut-il.

Yves Van Laethem n'était dès lors pas présent lors de la conférence de presse ce mercredi au Centre de crise.

La Belgique enregistre en moyenne 184,3 nouvelles contaminations par le coronavirus chaque jour, soit une augmentation de 89 % au cours de la période du 12 au 18 juillet par rapport à la semaine précédente.