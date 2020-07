Coronavirus: Yves Van Laethem s'est mis depuis hier en AUTO-QUARANTAINE

Le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem est en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au coronavirus. Il attend désormais le résultat du test effectué ce matin.

Le docteur Yves Van Laethem s'est lui-même placé en quarantaine. Le porte-parole francophone du centre de crise Covid-19 a été en contact avec la fille de sa compagne qui s'est révélée être positive au coronavirus mais asymptomatique. "Je me suis mis depuis hier en auto-quarantaine. J'ai passé la soirée de jeudi avec ma compagne et sa fille pour fêter son anniversaire. Cette jeune femme s'est révélée être positive après un test accompli lundi. Elle est asymptomatique. On a passé une soirée ensemble, on ne s'est pas embrassé, on ne s'est pas touché mais inévitablement on a partagé la voiture pour faire les allers-retours. Comme on est en famille, on n'est pas toujours à plus d'1m50. Je corresponds à un "haut risque", donc il faut se faire tester, ce que j'ai fait ce matin", a-t-il raconté dans le RTL INFO 13h.

"Tout le monde peut être touché par le virus"

L'infectiologue n'étant pas certain d'être contaminé au coronavirus, il s'isole donc par précaution. "J'ai réalisé un test de dépistage ce matin et je respecte moi-même toutes les recommandations, comme vérifier la température. Pour l'instant, je n'ai aucun symptôme", confie Yves Van Laethem. "En tout cas, cela montre que tout le monde peut être touché par le virus et cela illustre également le problème des personnes asymptomatiques", a-t-il dit. "Je suis un bon exemple pour dire que, même en respectant les mesures, même en restant dans sa bulle, en étant en contact simplement avec des gens proches, en prenant le maximum de précautions, on peut quand même être contaminé. On sait tous que ces précautions ne sont pas efficaces à 100%. Lorsqu'on mange dans une réunion familiale, on n'est pas forcément dans une salle de château avec une place gigantesque entre les différentes personnes, il existe donc un risque et il faut l'assumer. Si on est dans ce contexte, il faut avoir l'honnêteté de se retirer et de ne pas risquer d'infecter les autres personnes", a-t-il déclaré dans le RTL INFO 13h.

Le docteur réalisera un second test dans une dizaine de jours. Isolé, il n'était dès lors pas présent lors de la conférence de presse ce mercredi matin au Centre de crise.

La Belgique enregistre en moyenne 184,3 nouvelles contaminations par le coronavirus chaque jour, soit une augmentation de 89 % au cours de la période du 12 au 18 juillet par rapport à la semaine précédente.