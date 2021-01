Coronavirus: Yves Van Laethem remet en garde, vitamine D et zinc n'ont "pas leur place dans le traitement"

Lors de la conférence de presse du centre de crise ce vendredi, Yves Van Laethem, porte-parole de la lutte contre le coronavirus, revient sur les rumeurs concernant l’utilisation du zinc et de la vitamine D pour protéger ou aider le traitement contre le Covid-19.

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) mettait en garde jeudi dans un communiqué: les vitamines et les minéraux ne sont pas des remèdes miracles contre le coronavirus. Bien que plusieurs études, principalement basées sur la vitamine D et/ou le zinc, aient été conduites, elles n'ont donné que peu de résultats vraiment probants, souligne le CSS.

Lors de la conférence de presse du centre de crise, Yves Van Laethem a souhaité revenir sur le sujet. "Depuis le début ont commencé à circuler un tas d’informations, entre autres sur les médias sociaux, suggérant qu’un apport, parfois très important, de zinc, de vitamine D ou d’autres oligo-éléments, pouvait jouer un rôle dans la prévention ou dans la thérapeutique du Covid, commence le porte-parole de la lutte contre le coronavirus. On sait effectivement que le zinc ou la vitamine D sont deux éléments importants qui jouent un rôle dans la fonction de notre système immunitaire. Mais ce ne sont pas des médicaments miracles dans le cadre du Covid, comme dans le cadre d’ailleurs d’autres pathologies non plus."

Soleil, compléments et alimentation variée

Selon l’infectiologue, de nombreux Belges souffrent d’un déficit relatif en vitamine D. "C’est principalement le cas des personnages âgées, mais aussi des personnes dont la peau est plus sombre, de certains végétariens ou des femmes enceintes. Mais il ne faut pas se le cacher, c’est aussi le cas d’une partie significative de la population de manière générale." Et ces carences sont plus prononcées à la fin de l’hiver ou au printemps.

"C’est notre peau qui produit la vitamine D, lorsqu’il n’y a pas un apport extérieur, et elle le fait sous l’effet du soleil. L’hiver et le printemps, on le sait, ce n’est pas le moment où nous avons beaucoup de soleil. Deux tiers des personnes de plus de 65 ans ont une carence en vitamine D, tout spécialement pendant cette période de l’année." Pour pallier à cela, Yves Van Laethem conseille d’avoir une alimentation équilibrée, "qui contienne de la viande, mais aussi des œufs, des poissons, des céréales, des produits laitiers. Malgré cela, certaines personnes qui ont une alimentation parfaitement variée peuvent garder une certaine carence en vitamine D".

Pas de lien de cause à effet

Selon l’infectiologue, les carences en zinc sont par contre plus occasionnelles. "On estime qu’il y a environ 10% de la population qui a un certain déficit en zinc." Yves Van Laethem explique enfin que des études ont constaté un lien entre de faibles valeurs de vitamine D ou zinc et "un épisode sévère de Covid. "Mais dans toutes les études qui ont été publiées, il s’agit d’une association. On n’a pas une preuve de causalité entre le déficit de ces éléments et la survenue d’un Covid sévère."

Prendre de de la vitamine D ou du zinc peut être utile pour "compléter notre alimentation et, en l’occurrence, renforcer nos moyens de défense", mais ils n’ont donc "pas leur place dans le traitement du Covid".

