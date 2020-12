Cougnou, Cougnole, Folard, Pain de Jésus,...: et vous, comment appelez-vous ce pain brioché ?

C'est une tradition bien de chez nous. Selon les endroits, on l'appelle cougnou, cougnolle, ou encore bonhomme. En tous cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien en Wallonie que ce petit pain sucré en forme de Jésus a vu le jour.

La plus gourmande des traditions de Noël s'arrache par milliers dans les boulangeries un peu partout en Wallonie. "On en mange énormément, depuis la Toussaint déjà", explique Céline, gérante d'une boulangerie à Binche. Avec ou sans raisin ou pépite de chocolat, ce pain brioché se mange de toutes les tailles. Une véritable madeleine de Proust. "Ça me rappelle mon enfance quand j'étais au Patro. C'étaient de moments de bienveillance, de partage et d'amour surtout", se rappelle une cliente. "J'aime les offrir à tous ceux que j'aime bien", ébruite une autre.

A l'origine

A Ressaix, où notre équipe de journaliste s'est rendue, on l'appelle 'Cougnole', mais vous, vous l'appelez peut-être 'Folard', 'Pain de Jésus' ou encore le 'Bonhomme'. Pourtant la gourmandise n'a pas toujours eu cette forme. Sébastien Broucke, gérant d'une boulangerie explique : "C'était un petit pain brioché qui avait une forme triangulaire et qu'on offrait aux seigneurs. Progressivement, la forme triangulaire est devenue le bébé emmailloté."

Si vous souhaitez le faire chez vous, comptez deux heures de temps de pose et 20 minutes de cuisson.