Coup de gueule des maisons de repos: "Ils attendent quoi" pour imposer le vaccin au personnel soignant ?

Dans les maisons de repos en Belgique, le personnel soignant n'est pas toujours très motivé pour se faire vacciner. 60% des soignants présents dans les homes sont vaccinés en Wallonie, seulement 50% à Bruxelles.

Ces chiffres donnés à SudInfo par Vincent Frédéricq, secrétaire générale de la fédération des maisons de repos, le rendent malade. Il pousse donc un coup de gueule dans les colonnes des quotidiens du groupe: "A l'instar des directeurs d'hôpitaux, nous sommes demandeurs de l'obligation de vaccination pour le personnel soignant". Selon lui, il n'est plus possible de se contenter de la sensibilisation, qui a montré ses limites. "Ils attendent quoi ? (…) Quand on fait face à l'irrationnel, il ne reste plus que l'obligation".

Il poursuit en expliquant qu'un membre du personnel non vacciné a plus de chances d'attraper le virus et de le transmettre à des patients, sans oublier le fait qu'en étant positif, il s'absente de longs jours et déforce son équipe.

Vincent Frédéricq espère que le prochain Comité de Concertation (prévu vers le 20 août au plus tôt) prendra en compte son opinion, partagée par le monde médical et scientifique.