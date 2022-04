Coupe d'Europe de roller - Bart Swings et Sandrine Tas qualifiés pour la finale de la course aux points

(Belga) Six semaines après leur dernière compétition sur la glace en patinage, Bart Swings et Sandrine Tas ont débuté leur saison de roller vendredi lors de la manche de Coupe d'Europe à Gross Gerau en Allemagne.

Pour leur entrée en lice, Swings et Tas se sont tous les deux qualifiés pour la finale de la course aux points tout comme Stien et Fran Vanhoutte, Jason Suttels et Indra Médard. La finale est prévue samedi. Sur 300 m, Laurens Bergé a pris la 3e place tandis que Siebe Suttels s'est classé 5e chez les juniors. Chez les dames, Stien Vanhoutte a terminé 8e et sa petite soeur Fran 14e. Chez les messieurs, Robbe Beelen a terminé 32e et meilleur Belge. La manche de Coupe d'Europe de Gross Gerau n'avait plus eu lieu depuis 2019 à cause de la pandémie de coronavirus. Les prochaines manches auront lieu à Geisingen en Allemagne et à Heerde aux Pays-Bas.