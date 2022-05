Coupe d'Europe de roller - Bart Swings signe son premier succès de la saison en roller

(Belga) Champion olympique de patinage de vitesse dans l'épreuve de la mass-start cet hiver à Pékin, Bart Swings a signé son premier succès en roller lors de la Coupe d'Europe dimanche à Geisingen en Allemagne. Il a enlevé la course par élimination sur la distance de 15 km.

Samedi, il avait dû se contenter de la 6e place dans la course aux points enlevée par le Colombien Andres Felipe Gomez. Dimanche, le Louvaniste de 31 ans a pris les devants à deux tours et demi de l'arrivée de la course disputée sur piste couverte. Il a précédé à l'arrivée le Colombien Alex Cujavante, 2e, et Gomez, 3e. L'Italien Daniele di Stefano a fini 4e et Jason Suttels s'est classé 5e. Suttels remporte le classement général établi sur l'ensemble des courses disputées ce week-end. Dans la course aux points féminine, Fran Vanhoutte a dû se contenter de la 21e place. Chez les juniors, Jorun Geerts a pris la 4e place qui lui permet de se classer 3e sur l'ensemble du week-end. (Belga)