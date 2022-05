Coupe d'Europe de roller - Jorun Geerts conclut par une victoire dans la course aux points

(Belga) Jorun Geerts a clôturé la Coupe d'Europe de roller dimanche à Gera, en Allemagne, par une victoire dans la course aux points chez les juniores.

Au bout de cette épreuve de 5 km, elle totalisait vingt points et a devancé la Tchèque Johana Stodolova et l'Allemande Leonie Florence Ohl. La patineuse du Reko Rollerclub de Zemst a également remporté le classement général (établi après 300, 1000 mètres, élimination et course aux points) devant Ohl et Stodolova. Dans la course aux points juniors chez les garçons, Fabio Vanes a terminé septième. La victoire est revenue au Colombien Juan Andres Gomez Marin. Un autre Colombien, Pablo Felipe Marin Serrano,.a terminé premier du classement final où Vanes a pris la dixième place. (Belga)