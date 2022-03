Coupe du monde d'escrime - Maël Prossé battu au deuxième tour, les autres échouent en qualifications

(Belga) Maël Prossé a été le seul des quatre sabreurs belges engagés à Budapest, théâtre d'une manche de la Coupe du monde d'escrime, à passer le cap des poules qualificatives vendredi en Hongrie.

Prossé, 20 ans et 396e mondial, s'est extirpé de sa poule qualificative avec quatre victoires en six duels. Après une victoire 15-13 contre le Roumain Alexandru Zmau au premier tour, il a été battu 15-8 au second par le Canadien François Cauchon (FIE 318). Arne De Ridder (FIE 115), Jasper Van Dyck (FIE 304) et Gijs Vannieuwenborgh (FIE 409) ne sont pas parvenus à passer le cap de la phase de poules. La prochaine manche de Coupe du monde d'escrime au sabre est prévue à Madrid les 6 et 7 mai prochains.