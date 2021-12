Coupe du monde de biathlon - Florent Claude 47e de la poursuite au Grand Bornand, victoire pour Quentin Fillon Maillet

(Belga) Florent Claude s'est classé 47e de la poursuite 12,5 km messieurs du Grand Bornand, comptant pour la Coupe du monde de biathlon, samedi en France. Le Français Quentin Fillon Maillet s'est lui imposé devant son public.

Quatrième au départ après le sprint de vendredi, Fillon Maillet a commis un sans-faute au tir, au contraire du Norvégien Johannes Boe, vainqueur du sprint et auteur de trois fautes au tir. Le Français en a profité pour se hisser en tête et s'imposer en 30:58.3. Il a devancé de 16.1 secondes le Russe Eduard Latypov et de 16.2 secondes le Norvégien Vetle Christiansen. Johannes Boe s'est classé 5e à 32.8 secondes du vainqueur. Côté belge, Florent Claude a terminé à la 47e place à 4:30.4 de Fillon Maillet après quatre fautes au tir. Thierry Langer s'est lui classé 49e avec trois fautes au tir (+4:35). Au classement de la Coupe du monde, Quentin Fillon Maillet s'empare de la tête avec 315 points, trois de plus que le Suédois Sebastian Samuelsson, 11e samedi, et quatre de plus que son compatriote Emilien Jacquelin, 9e samedi. Plus tôt samedi, Lotte Lie avait terminé à la 13e place de la poursuite dames remportée par la Suédoise Elvira Öberg. Dimanche, les mass start 12,5 km dames er 15 km messieurs sont au programme au Grand Bornand. (Belga)