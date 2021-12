Coupe du monde de biathlon - Lotte Lie 13e de la poursuite au Grand Bornand remportée par Elvia Öberg

(Belga) Lotte Lie a terminé à la 13e place de la poursuite 10 km dames au Grand Bornand, comptant pour la Coupe du monde de biathlon, samedi en France. La victoire est revenue à la Suédoise Elvira Öberg.

Partie en 16e position, sa place lors du sprint jeudi, Lotte Lie a profité de son excellent passage au tir (19/20) pour grimper jusqu'à la 10e place. Dans le dernier tour, elle a finalement glissé en 13e position, franchissant la ligne à 1:35.6 de la Suédoise Elvira Öberg, gagnante en 29:27.0. Öberg, qui a décorché la première victoire de sa carrière en Coupe du monde, s'est imposée avec 4.2 secondes d'avance sur la Française Julia Simon et 11.6 secondes sur sa soeur Hanna Öberg. Tenante du gros globe de cristal, la Norvégienne Tiril Eckhoff a fait l'impasse sur la poursuite. Au classement de la Coupe du monde, la Norvégienne Marte Roeiseland, 4e samedi, conserve la tête avec 379 points devant Elvira Öberg (327) et la Bélarusse Dzinara Alimbekava, 11e samedi (305). Samedi à 15h00, Florent Claude et Thierry Langer prendront le départ de la poursuite 12,5 km messieurs. Dimanche, les mass start 12,5 km dames er 15 km messieurs sont au programme. (Belga)