Coupe du monde de biathlon: Rieke De Maeyer 84e du sprint 7,5 km d'Otepää

Rieke De Maeyer a pris la 84e et avant-dernière place du sprint 7,5 kilomètres dames de Coupe du monde de biathlon vendredi à Otepää, en Estonie. Seconde Belge à figurer sur la liste des engagées, Lotte Lie, 25e du général, n'a pas pris le départ d'une course dominée par la Française Julia Simon.

Simon, 25 ans, a remporté sa quatrième victoire individuelle en Coupe du monde, la première cette saison et la première dans un sprint. Malgré une faute au tir, la Française, médaillée d'argent avec le relais mixte aux JO de Pékin en février, a devancé l'Allemande Vanessa Voigt (+11.0) et la Norvégienne Karoline Offigstad Knotten (+12.8), qui ont toutes les deux signé un 10/10 au tir. La Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, en tête du général et du classement particulier de la spécialité, a pris la 10e place. Elle a terminé à 35.5 de Simon après deux fautes au tir. Rieke De Maeyer, 30 ans, a terminé à 4:53.9 de Simon. La Belge, qui réside en Allemagne, a réalisé un 8/10 sur le pas de tir, commettant deux erreurs debout. La Polonaise Magdalena Gwizdon, 42 ans, a elle disputé la dernière course de sa carrière après 27 saisons passées au plus haut niveau. Elle a été mise à l'honneur une fois la ligne franchie. Une seconde épreuve, le départ groupé (mass start) se tiendra samedi en Estonie avant le dernier rendez-vous de la saison prévu la semaine prochaine en Norvège, à Oslo-Holmenkollen.