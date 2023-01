Coupe du monde de biathlon: Un Johannes Boe record gagne aussi le sprint d'Anterselva

(Belga) Le Norvégien Johannes Thingnes Boe a remporté le sprint (10 km) d'Anterselva, comptant pour la 6e étape de la Coupe du monde de biathlon, vendredi, en Italie. Florent Claude a pris la 24e place.

Boe s'est imposé en 22:44.1 avec une seule erreur au tir. Il a devancé de 31.4 le Suédois Martin Ponsiluoma (1 erreur) et de 37.3 son compatriote Sturla Holm Laegreid, auteur d'un sans-faute au tir. Boe devient le premier biathlète à remporter cinq sprints consécutifs. Le Norvégien est invaincu dans cette discipline cette saison. Il a aussi remporté les cinq courses individuelles disputées en 2023 et porte son compteur à 10 succès depuis le début de l'hiver. Claude, qui a commis une erreur, a fini 24e à 1:52.0. Thierry Langer s'est classé 73e à 3:17.3 après trois erreurs. Au classement général, Boe creuse un peu plus l'écart. Avec 1.049 points, il devance de plus de 200 unités son plus proche poursuivant, Laegreid. Un autre Norvégien, Vetle Sjaastad Christiansen (548 points), cinquième vendredi, est troisième. Claude (262 points) occupe la 19e position. Langer (24 points) est 61e. Une poursuite (12,5 km) figure encore au programme à Anterselva samedi avant le relais 4x7,5 km dimanche. (Belga)