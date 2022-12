Coupe du monde de billard - Roland Forthomme et Peter Ceulemans en 8es de finale, pas Eddy Merckx

(Belga) Roland Forthomme (UMB-28) et Peter Ceulemans (UMB-40) se sont qualifiés jeudi pour les huitièmes de finale de la manche de Coupe du monde de billard aux trois bandes à Sharm El Sheikh. Tous deux ont réussi à sortir de leur groupe, contrairement à Eddy Merckx (UMB-7) et à Peter De Backer (UMB-64).

Dans le groupe A, Ceulemans a d'abord été battu 40-22 par le Néerlandais Dick Jaspers (UMB-1). Il s'est repris avec deux victoires sur le même score, 40-36, contre le Colombien Jhon Fredy Martinez (UMB-56) et contre le Sud-Coréen Jeong Ye Sung (UMB-81). Ceulemans affrontera en 8es de finale le Vietnamien Quyet Chien Tran (UMB-7). Ce dernier avait battu Forthomme 40-35 en ouverture du groupe D. Une victoire 40-33 sur le Turc Murat Naci Coklu (UMB-18) et un partage 40-40 face au Vietnamien Duc Ahn Chien Nguyen (UMB-21) ont assuré au Liégeois une place au tour suivant, où il devra créer l'exploit contre Jaspers. Dans le groupe G, Merckx s'est imposé 40-24 face au Turc Tayfun Tasdemir (UMB-3), mais les défaites 40-35 face au Sud-Coréen Chang Hoon-seo (UMB-30) et 40-34 face au Français Pierre Soumagne (UMB-310) lui ont été fatales. De Backer a concédé trois défaites dans le difficile groupe E: 40-26 contre l'Egyptien Sameh Sidhom (UMB-5), 40-27 contre le Sud-Coréen Kim Haeng Jik (UMB-9) et 49-20 contre le Grec Nikos Polychronopoulos (UMB-13). (Belga)