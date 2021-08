Coupe du monde de mountainbike eliminator - Le Belge Bytebier à la fête lors de la première manche à Louvain

(Belga) Jay Bytebier a terminé à la 4e place de la première manche de la Coupe du monde 2021 de mountainbike eliminator, dimanche à Louvain. La victoire est revenue à l'Allemand Simon Gegenheimer chez les messieurs à l'Italienne Gaia Tormena chez les dames.

L'eliminator est une variante spectaculaire de sprint en VTT. Il s'agit de courses sur un parcours d'un kilomètre environ et plein d'obstacles, qui voient s'affronter quatre coureurs, les deux meilleurs de chaque manche se qualifiant pour la suivante. Le Belge Fabrice Mels, ancien champion du monde de la discipline, n'était pas au départ dimanche de l'épreuve louvaniste. L'Allemand Gegenheimer, expérimenté dans la discipline, a maîtrisé le Néerlandais Jeroen van Eck, le champion du monde français Titouan Perrin-Ganier et le Belge Bytebier, seul à avoir passé le cap des huitièmes de finale. Chez les dames, Gaia Tormena a devancé les Allemandes Lia Schrievers et Marion Fromberger. La deuxième des huit manches de la Coupe du monde se tiendra dimanche prochain à Audenarde. (Belga)