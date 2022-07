Coupe du monde de mountainbike - Jens Schuermans et Pierre de Froidmont dans le top 20 à Lenzerheide

(Belga) Jens Schuermans (15e) et Pierre de Froidmont (18e) se sont tous les deux classés dans le top 20 de la manche de Coupe du monde de mountainbike de Lenzerheide dimanche en Suisse.

La victoire est revenue à l'Italien Luca Braidot qui a profité d'un accrochage entre les Suisses Nino Schurter et Mathias Flückiger pour décrocher son premier succès en Coupe du monde. Le Sud-Africain Alan Hatherly a pris la 2e place devant Flückiger et Schurter. Chez les dames, la Française Loana Lecomte a décroché la victoire en solitaire devant la Suédoise Jenny Rissveds et la Suissesse Alessandra Keller. La prochaine manche de la Coupe du monde est prévue le week-end prochain à Andorre. (Belga)