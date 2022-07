Coupe du monde de mountainbike - Le champion de Belgique Jens Schuermans se classe 8e en Andorre, Pierre de Froidmont 16e

(Belga) Jens Schuermans a pris la 8e place de la 6e des neuf manches de la Coupe du monde de mountainbike dans la discipline (olympique) du cross-country, dimanche à Vallnord Pal Arinsal en Andorre. La victoire est revenue à l'Italien Luca Braidot chez les messieurs et à la Néerlandaise Anne Terpstra chez les dames.

Le champion de Belgique signe un deuxième Top 10 cette saison après sa 9e place à Leogang le 12 juin. Il a concédé 1:18 sur la ligne d'arrivée. Le second Belge présent, Pierre de Froidmont, s'est classé 16e à 2:31. Braidot, déjà lauréat dimanche dernier à Lanzerheide, a devancé le champion d'Espagne David Valero et le Suisse Nino Schurter. Celui-ci, lauréat de la première manche à Pétropolis au Brésil, âgé de 36 ans, conserve sa place de leader de la Coupe du monde. Chez les dames, la championne de Belgique Emeline Detilleux s'est classée 23e à 7:19 et Githa Michiels 29e à 8:29. Derrière Terpstra, l'Autrichienne Mona Mitterwallner est montée sur la 2e marche du podium à 57 secondes et la Suissesse Ramona Forchini sur la 3e à 1:34. L'Australienne Rebacca McConnell mène au classement de la Coupe du monde. La 7e manche de la Coupe du monde de cross-country se déroulera le 31 juillet à Shwoshoe aux Etats-Unis. (Belga)