Coupe du monde de mountainbike - Le Suisse Nino Schurter s'impose au Brésil, Pierre de Froidmont brillant 6e

(Belga) Le Suisse Nino Schurter et l'Australienne Rebecca McConnell ont remporté la première manche de la Coupe du monde de mountainbike, dimanche à Petropolis, au Brésil. Pierre de Froidmont a terminé 6e d'une incroyable course messieurs, qui s'est décidée dans les dix derniers mètres.

La course masculine, orpheline du champion olympique britannique Tom Pidcock et du Néerlandais Mathieu van der Poel, actifs sur route, a vu un trio se détacher dans le 3e tour. Schurter, le Roumain Vlad Dascalu et le Français Maxime Marotte sont ensuite restés roue dans roue jusque dans le septième et dernier tour. Si Marotte a dépassé Schurter au sommet de la dernière bosse du tracé, le Suisse a émergé d'un sprint aussi indécis qu'intense pour s'imposer sur le fil. Dascalu a complété le podium à trois secondes du vainqueur. Schurter, 35 ans, a remporté sa 33e victoire en Coupe du monde, égalant le record détenu par le Français Julien Absalon. Le Suisse a tout remporté dans la discipline. Champion olympique en 2016, il compte neuf titres mondiaux et sept victoires finales en Coupe du monde. Pierre de Froidmont, sixième à 1:07 de Schurter, a signé le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde. Seizième après le 2e tour, le Theutois de 25 ans a réalisé une belle remontée. Deuxième Belge engagé, Jens Schuermans a terminé 36. Chez les dames, Rebecca McConnell a décroché sa première victoire en Coupe du monde à l'âge de 30 ans. Double médaillée de bronze aux Mondiaux, en 2019 et 2020, l'Australienne a devancé la Néerlandaise Anne Terpstra et la Française Loana Lecomte. La prochaine course se tiendra le 8 mai à Albstadt, en Allemagne. (Belga)