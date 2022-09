Coupe du monde de mountainbike - Titouan Carod s'impose à Val di Sole, Nino Schurter remporte sa 8e Coupe du monde

(Belga) Titouan Carod a remporté la neuvième et dernière manche de la Coupe du monde de cross-country de mountainbike, dimanche à Val di Sole, en Italie. Il a devancé le champion du monde le Suisse Nino Schurter de 35 secondes et son compatriote Jordan Sarrou de 1:08. Victor Koretzky, un autre Français, a pris la 4e place. L'Italien Luca Braidot est arrivé 5e. Pierre De Froidmont a franchi la ligne en 16e position à 3:01, Jens Schuermans a terminé 21e à 4:04 et Daan Soete 47e à 7:17.

Lauréat de son 10e titre de champion du monde il y a une semaine aux Gets, Nino Schurter a décroché officiellement sa 8e Coupe du monde, un record. Au classement final, il totalise 1723 points, 103 de plus que Carod (1620) et 190 de plus que Luca Braidot (1533). De Froidmont finit à la 8e place (1057) et Schuermans à la 12e (900). Pauline Ferrand-Prévot a décroché la victoire chez les élites féminines. La Française de 30 ans a mené une attaque fulgurante et a battu sa compatriote Loana Lecomte de 1:27. La Suissesse Jolanda Neff a terminé 3e à 2:29. L'Américaine Haley Batten a obtenu la quatrième place devant la Suissesse Sina Frei. Emeline Detilleux a fini 26e et meilleure Belge à 10:50. Githa Michiels a dû se contenter de la 33e place à 11:59. Au classement final de la Coupe du monde, la Suissesse Alessandra Keller s'impose avec 1682 points devant l'Australienne Rebecca Mc Connell (1626) et la Néerlandaise Anne Terpstra (1618). On retrouve Detilleux au 42e rang (311) et Michiels au 70e (105).