Coupe du monde de triathlon - Le Norvégien Blummenfelt décroche sa 2e victoire de rang, Marten Van Riel 9e à Lisbonne

(Belga) Après la manche d'ouverture des World Triathlon Series la semaine dernière à Yokohama (Japon), le Norvégien Kristian Blummenfelt a décroché un 2e succès international consécutif en s'imposant lors de l'étape portugaise de Coupe du monde, samedi à Lisbonne. Marten Van Riel, seul représentant des Belgian Hammers qualifiés pour les JO de Tokyo après leur 1e place vendredi dans l'épreuve de relais mixte, s'est classé 9e.

Blummenfelt a bouclé la distance olympique (1.500m natation, 40 km vélo et 10 km à pied), en 1h42:33, devançant de 8 secondes le Suisse Max Studer (1h42:41) et de 22 secondes l'Espagnol Genis Grau (1h42:55). Le leader au classement des World Series devant Jelle Geens a forgé sa victoire lors des 10 derniers kilomètres en course à pied, qu'il a couru en un peu plus de 29 minutes. C'est là que la course s'est décantée, après qu'un peloton de 56 triathlètes est arrivé groupé lors de la 2e transition. Marten Van Riel, 6e à la sortie de l'eau, n'a pas réussi à distancer les favoris au sein d'un petit groupe d'échappés au début du parcours vélo. A pied, le membre des Belgian Hammers, a payé ses efforts de la veille, lorsqu'il avait conclu victorieusement le qualificatif olympique du relais mixte. L'Anversois, qui faisait encore partie des 6 leaders au passage des 5 km, a ensuite dû lâcher prise, terminant 9e, à 56 secondes du vainqueur (1h43:29). Noah Servais s'est classé 21e (1h44:21) et Erwin Vanderplancken 31e (1h44:47). La course féminine, avec Jolien Vermeylen et Hanne De Vet prendra son départ dimanche dès 14h30. (Belga)