Coupe du monde de triathlon - Valérie Barthelemy au pied d'un podium dominé par l'Allemande Tertsch à Valence

Valérie Barthelemy a pris la 4e place de la 5e manche de Coupe du monde de triathlon, samedi à Valence, dans le sud de l'Espagne, où la victoire est revenue à l'Allemande Lisa Tertsch. Jolien Vermeylen s'est classée 45e.

Au terme de la distance sprint (750 m natation, 20 km vélo et 5 km de course à pied), Tertsch, en 55.17, a devancé au sprint la Mexicaine Anahi Alvarez Corral (55:19) et la Française Léonie Périault (55:24). Valérie Barthelemy, qui est sortie 25e de l'eau, a rapidement rejoint un important peloton de tête, où figurait déjà Vermeylen, 9e après la natation. Personne n'ayant pu s'extraire de cet important groupe, la course s'est jouée sur les 5 km à pied. Huitième à la sortie du parc à vélo, Barthelemy a pu intégrer un groupe de 4 poursuivantes derrière les trois leaders pour s'imposer au sprint et prendre la 4e place, à 23 secondes de la gagnante. Sans doute en baisse de forme après sa médaille d'argent il y a 6 jours à Bergen, Vermeylen, 22e après la 2e transition, a perdu le rythme sur la dernière épreuve et a fini 45e (57:59). Plus tard dans la soirée, aura lieu la course masculine avec la participation d'Erwin Vanderplankce, Noah Servais, Arnaud Mengal et Thomas Guilmot.