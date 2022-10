Coupe EHF - Visé prend une grosse option face aux Chypriotes de Parnassos Strovolou

(Belga) En s'imposant largement 38 à 21 face aux Chypriotes de Parnassos Strovolou, Visé a pris une bonne option sur la qualification pour le 3e tour de la Coupe EHF de handball (messieurs), samedi soir dans sa salle.

Pour son retour sur la scène européenne pour la première fois depuis 2019, les Visétois, pour leur entrée en lice aussi au 2e tour de la compétition, ont battu cette formation de Nicosie 38 à 21 (mi-temps: 17-11). Côté buteurs, Hamza Hadzic a inscrit 7 goals pour 6 à Sébastien Danesi, 4 à Pierre Brixhe, Jules Ranc, Romain Destexhe et Geoffrey Lahonda, 3 pour Martin Massat et Camille N'Guema-Mantion, 2 pour éebastien Gava et 1 pour Julien Seleck. Le match retour est au programme dimanche (16h00), également dans la salle de Visé qui entrevoit une qualification pour le 3e tour (16es de finale). (Belga)