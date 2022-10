Couper votre éclairage par souci d'économie risque de favoriser les cambriolages: voici les conseils d'un policier

Le nombre de cambriolages augmente pendant la période de l'année où le nombre d’heures de clarté est moindre, surtout d’octobre à février. Par souci d'économie d'énergie, certains vont penser à supprimer toutes les lumières de leur habitation qui simulent une présence. C’est une mauvaise idée disent en cœur les spécialistes en prévention à la police et au SPF Intérieur.

Vous ne partez que quelques heures ? Laissez votre éclairage LED allumé à des endroits stratégiques. Les cambrioleurs croiront qu'il y a quelqu'un chez vous. Ne vous en faites pas pour la facture d'énergie. Ces quelques heures en plus n'auront pas ou peu d'influence : les lampes LED sont très peu énergivores.

Vincent Heusdens est assistant au service prévention de la zone de police Montgomery à Bruxelles. Il explique quels dispositifs lumineux et pas couteux peuvent avoir un effet dissuasif sur les cambrioleurs. "Un petit peu d’électricité pour une lampe comparé au choc d’un cambriolage et au préjudice que peut occasionner un cambriolage, reste quand même tout à fait à l’avantage d’une petite lumière connectée", conseille le policier.

Il ne faut pas allumer 10.000 lampes dans sa maison, juste deux peuvent suffire

"Vous avez une application à télécharger sur votre smartphone et, de là, à distance vous pouvez commander l’une ou l’autre ampoule et même faire une simulation d’un déplacement dans la maison par exemple du living jusqu’à la chambre. Il ne faut pas allumer 10.000 lampes dans sa maison non plus, juste deux lampes peuvent suffire. Avec une ampoule LED, on a une consommation très faible et on simule une présence", ajoute Vincent Heusdens.

L’éclairage extérieur est aussi important pour compliquer la tâche des cambrioleurs. De simples projecteurs avec détecteur de mouvement placés à tous les endroits stratégiques peuvent suffire. Des ampoules photosensibles, s’allumant le soir et s’éteignant le matin, vous permettront d’éclairer votre jardin au moment où cela compte.

La sécurisation du logement passe par une série de mesures à combiner. La simulation d’une présence peut se révéler utile, surtout lorsqu’elle est combinée avec un robuste verrouillage des portes et des fenêtres et un éclairage externe.

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site besafe.be.