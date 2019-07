Coups de klaxon, des gestes obscènes et des injures: le Wallon est particulièrement agressif au volant

Selon une étude commandée par l'institut Vias pour la sécurité routière, 41% des automobilistes reconnaissent avoir déjà eu un comportement agressif au volant. Il semblerait que les Wallons soient d'autant plus concernés.

L'agressivité au volant: chaque conducteur en a déjà fait l'amère expérience. "Il y a des jours où je suis un peu plus nerveux que les autres jours. Mais en général, j'ai l'impression qu'on est plus nerveux quand on est en voiture", admet un automobiliste.





40% des Wallons victimes de comportements agressifs



Au niveau des comportements, cela se traduit surtout par des coups de klaxons, des gestes obscènes puis des injures. Des agressions physiques surviennent dans 2% des cas. "Généralement, ce sont des insultes sur les gens qui ne savent pas conduire et voilà", lâche un autre automobiliste. "Vous trouvez qu'à Bruxelles, c'est cool ?! Pas du tout", s'exclame une conductrice.

Le ressenti est aussi très différent selon les régions. 40% des Wallons se disent victimes ou témoins de comportements agressifs au volant contre 15% des Flamands et 32% des Bruxellois. Cette agressivité au volant est d'ailleurs responsable de nombreux accidents. Chaque année, les chiffres montrent une augmentation de l'agressivité au volant. La hausse de la densité du trafic l'explique en partie.