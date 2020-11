La ville de Courcelles impose le masque à l'école dès 6 ans: une première en Belgique

À Courcelles, le port du masque devient obligatoire à l'école dès l'âge de 6 ans. Cette mesure sera effective dès la rentrée qui se déroulera ce lundi.

Vous avez été nombreux à nous l'avoir signalé via le bouton orange Alertez-nous. La commune de Courcelles, près de Charleroi, a décidé d'imposer le masque dans tous les établissements scolaires de son territoire dès 6 ans. Une mesure qui entre en vigueur dès lundi et qui s'étend jusqu'au 13 décembre. Courcelles devient donc la première commune de Belgique à prendre une telle mesure. Celle-ci est d'application dans des pays tels que l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la France depuis le 29 octobre dernier.

Cette décision a provoqué beaucoup de réactions de parents. "Je trouve ça inadmissible de vouloir faire porter le masque à des enfants de 6 ans du jour au lendemain", s'exclame Aurélie. "C'est scandaleux, traumatisant et insoutenable pour ces enfants", ajoute Denise.

La bourgmestre Caroline Taquin se justifie. "On avait suspendu les cours dans toutes les écoles situées sur le territoire de Courcelles, une semaine avant les congés de Toussaint. Et le virus étant encore bel et bien présent, nous avons décidé de prendre des mesures complémentaires au code rouge relatif aux écoles étant donné que la suspension des cours ne peut pas se poursuivre. C'est notamment l'obligation du port du masque à partir de 6 ans", nous éclaire-t-elle.

Faire porter un masque à des enfants de 6, 7 ou 8 ans toute la journée s'annonce compliqué. La bourgmestre de Courcelles, Caroline Taquin en est consciente.

Ma volonté n'est pas d'être la première commune à prendre telle ou telle mesure

"Vous dire que ce sera facile serait mentir mais ça fait partie d'un travail pédagogique. Je sais que l'on peut compter sur le personnel de l'école qui sera très attentif. Je compte aussi sur les parents. C'est avant tout pour leur permettre d'avoir une vie sociale avec de l'interaction, de pouvoir revoir leurs camarades de classe le plus longtemps possible, de pouvoir retrouver une vie normale avec ce morceau de tissu sur le visage qui représente beaucoup aujourd'hui par rapport au combat contre le coronavirus", indique-t-elle.

Courcelles devient ainsi la première commune en Belgique à imposer le masque à 6 ans. "Ma volonté n'est pas d'être la première commune à prendre telle ou telle mesure parce que ce n'est pas en vivant une crise sanitaire que l'on se démarque. On prend des décisions qui ne plaisent pas mais c'est important de les prendre avec toutes les responsabilités que cela requiert. Je n'ai aucune prétention. Ma seule préoccupation est de préserver les citoyens courcellois, les citoyens avec lesquels j'ai une responsabilité à assumer avec l'entièreté de mon collège"

