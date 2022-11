Courges, citrouilles, coloquintes... Attention, toutes ne peuvent pas être consommées

Nous sommes le 2 novembre, Halloween est donc dernière nous. Mais vous avez peut-être décoré votre maison ou votre jardin avec des citrouilles ou des coloquintes. Si vous pensez recycler ces décorations, soyez prudents, toutes ces courges ne sont pas comestibles.

Il vaut mieux éviter de consommer vos décorations d'Halloween, surtout si la courge a été creusée et est resté plusieurs jours dehors.

"C'est vraiment dans l'idée qu'on va permettre aux oiseaux d'aller picorer dedans, aux petits rongeurs de passer pour pouvoir les manger mais l'idée n'est plus de tout garder pour les consommer soi-même", explique Simon De Witte, gérant d'une pépinière.

Si vos potirons ou citrouilles sont toujours entier et ne présentent pas de traces de coups, ils sont toujours comestibles mais il faut les rentrer avant les premières gelées.

Attention car certaines courges comme les coloquintes par exemple sont cultivées pour leur côté décoratif. Elle n'ont généralement pas bon goût. Certaines peuvent même être dangereuses pour la santé.

"On peut avoir une coloquinte qui par exemple pourrait être difficile à digérer ou qui va être toxique. Anciennement, ces coloquintes étaient même utilisées pour faire de la médecine et donc comme laxatif", affirme encore le spécialiste

En cas de doute, il vaut donc mieux s'abstenir. Notez tout de même que certaines sont très bonnes à consommer comme le pâtisson jaune ou encore la courge Sweet dumpling.

Enfin, vous avez peut-être reçu ou acheté une décoration florale avec une courge. Là encore, il faut se méfier et éviter de cuisiner le produit. "Il faut faire attention parce que chez les fleuristes, on vend des petites citrouilles et je ne pense pas qu'elles sont comestibles. Donc, c'est plus vraiment pour les visuels", note Joëlle Ghlon, fleuriste.

Ces courges, si elles ne sont pas abîmées, peuvent décorer votre maison pendant plus d'un mois.