Course à pied, sport et balade dans les parcs: quelles sont les règles à respecter?

La Première ministre Sophie Wilmès a rappelé qu’il n’était absolument pas interdit de prendre l'air et de faire du sport en cette période inédite de confinement, même si les choses sont réglementées. Comme il fait beau, les parcs risquent d'être un lieu de vie important pour les Belges.

Cet après-midi, le Parc du cinquantenaire à Bruxelles n’est pas bondé ce midi mais il y a quand même du monde. Les autorités recommandent de bouger, de sortir, de s’aérer, ou de faire du sport. C’est même une mesure de santé publique en cette période de confinement, à condition bien sûr de respecter les règles. L’une d’elles ne semblent pas très claires pour certains. Elle concerne le nombre de personnes d’une même famille qui peuvent se balader ensemble. L’important est de ne pas mélanger plusieurs noyaux familiaux.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique

Le ministre bruxellois Ecolo de l’Environnement, Alain Maron, clarifie: "Ce sont les mêmes mesures que partout ailleurs. Les personnes peuvent sortir en famille. Un seul noyau familial. On ne peut pas donner des rendez-vous à d’autres familles, ou à des amis. Les parcs ne sont pas un lieu de rendez-vous, ne peuvent plus être un lieu de rendez-vous, alors que d’habitude ils le sont. On reste en famille et on ne se mélange pas avec les autres familles. Et il faut maintenir avec les personnes qui ne sont pas de son noyau familial, une distance d’1,5 mètre, une distance respectable, une distance de sécurité avec les personnes qu’on ne connaît pas. Il ne faut pas se mélanger, c’est la consigne principale", explique Alain Maron, le ministre bruxellois Ecolo de l’Environnement.

> CORONA BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique