Couvre-feu écourté en Wallonie: "Minuit c'est quand même beaucoup mieux" (vidéo)

Le couvre-feu adapté en Wallonie est l’un des rares assouplissement décidé lors du comité de concertation. Il passe à minuit dès lundi contrairement à Bruxelles qui conserve la limite à 22h. Comment cette mesure est-elle accueillie par les Wallons? Christophe Clément a posé la question aux Namurois.

Dès lundi, le couvre-feu est repoussé à minuit en Wallonie. Cet assouplissement va-t-il changer la vie des Wallons? Ce matin, sur le marché de Namur, les avis sont partagés: "Ça ne va pas changer grand-chose tant qu’on ne peut pas revoir des personnes, explique un passant. Pour moi, c’est une bonne chose parce que le couvre-feu je n’y crois pas trop. Par contre, ça ne va rien changer en ce qui me concerne."

"Il n’y a pas grand-chose à faire vu que les restaurants ne sont pas ouverts, ajoute un autre. On ne peut même pas aller boire un verre, ou manger, ou aller au cinéma." "On a pris cette habitude de ne plus sortir donc on reste chez nous malheureusement, déclare un jeune. De toutes façons, tout est fermé aux alentours. Pas d’activités culturelles, …"

D’autres voient tout de même dans ce changement la possibilité de s’attarder davantage chez des proches. "10h, c’était bien, minuit c’est mieux. On pourra rester un peu longtemps entre ‘copains’, notre bulle de deux ou de quatre," explique une Wallonne.

"Si on voulait inviter parfois rien qu’un membre de la famille à la maison, repartir à 22h pour un repas c’est parfois un peu tôt. Minuit c’est quand même beaucoup mieux," dit l’un. "Je vais chez mes grands-parents le mercredi comme ça ça nous évite de partir en vitesse pour être rentrer à l’heure et d’être moins pressé sur les routes aussi," ajoute un autre.

Dans la friterie "Chez Isa", l’horaire "confinement" reste d’actualité. Ouvrir plus tard ne serait pas rentable tant que les cafés et activités culturelles sont fermés. "Pour moi, rien ne va changer, explique Isabelle Derzelle, la gérante. Il y a besoin d’avoir plus d’animation dans la ville avec tous les établissements autres horeca pour avoir un mouvement dans la ville sinon ça ne va rien changer pour moi."

En Flandre, le couvre-feu était déjà en vigueur de minuit à 5h du matin. La Wallonie s’aligne sur cet horaire dès le 1er mars. En revanche, à Bruxelles, les déplacements non essentiels demeurent interdits de 22h à 6h du matin.