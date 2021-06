Bientôt moins de 75 hospitalisations par jour: "C'est un chiffre presque historique", réagit Yves Van Laethem

Il y a eu en moyenne 78,1 nouvelles admissions à l'hôpital par jour de personnes positives au Sars-CoV-2 entre le 28 mai et le 2 juin, soit une baisse de 24% par rapport à la période de référence précédente. Par ailleurs, 1.063 patients sont à l'hôpital, souffrant de Covid-19, dont 364 en soins intensifs, selon les derniers chiffres publiés vendredi matin par l'Institut de santé publique Sciensano.

"L'évolution des chiffres Covid restent de manière constante favorable. Dans quelques jours, nous passerons très certainement sous la barre des 75 hospitalisations par jour. Ceci est un chiffre presque historique car il a été fixé en novembre 2020 par le Gems (stratégie de crise Covid-19) à la sortie de la 2e vague. C'était le seuil initial pour permettre des assouplissements. Nous avons mis très longtemps à l'atteindre, nous avons eu un long plateau. Et puis nous avons malheureusement eu cette 3e vague en mars et avril. Si tout va bien, on va enfin plonger sous cette barre des 75. Aux soins intensifs, l'évolution est également favorable. On devrait atteindre un total de 300 lits occupés aux environ du 9 juin. Ce qui est largement en-dessous de la barre des 500 lits qui avait été fixée par le comité de concertation de manière à pouvoir continuer les assouplissements", a indiqué le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem ce vendredi lors de la conférence de presse du centre de crise.

Avant d'ajouter: "Il est clair que la campagne de vaccination a joué un rôle fondamental mais le comportement de chacun a aussi été important. L'observation des règles de base par une majorité de la population a joué un rôle. Merci déjà pour ce que vous avez fait, merci pour ce que vous allez encore faire parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter les efforts maintenant. Nous avons encore quelques semaines un peu problématiques potentiellement en attendant que la population ait été plus largement vaccinée".

Un nouveau comité de concertation consacré à la crise sanitaire se tient ce vendredi, à partir de 14h. Les différents gouvernements du pays discuteront notamment des voyages durant l'été. "Nous nous réjouissons tous d'avoir bientôt des vacances, soit en Belgique, soit à l'étranger. Nous savons que dans les mesures qui vont être annoncées, il y aura un certain nombre d'annonces concernant les voyages", a indiqué Yves Van Laethem.

Le 11 mai, ces derniers avaient pris diverses dispositions en vue du 9 juin pour permettre, par exemple, la réouverture en salle de l'horeca ou des lieux culturels si les chiffres avaient évolué dans le bon sens. Il s'agissait notamment de passer en dessous du seuil de 500 malades du covid en soins intensifs. L'objectif est dépassé puisque l'institut de santé publique Sciensano recensait vendredi 364 cas.

Le 1er juillet doit entrer en vigueur le certificat covid européen qui permettra de voyager au sein de l'UE, fruit d'un accord entre les États membres le 21 mai. Pourront le détenir les personnes vaccinées contre le covid-19, celles disposant d'un test PCR négatif daté de moins de 72 heures ou d'un test antigénique négatif réalisé moins de 24 heures auparavant, ainsi que les personnes qui disposent d'anticorps parce qu'elles ont été contaminées jusqu'à six mois auparavant.

La Belgique doit déterminer les modalités de mise en œuvre du système sur son territoire, notamment qui peut être considéré comme vacciné (à partir de la première ou de la deuxième dose) et comment les tests PCR seront offerts.