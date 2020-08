L'Espagne abaisse l'âge obligatoire du port du masque à 6 ans: une telle mesure est-elle envisageable en Belgique?

L'Espagne a décidé de rendre obligatoire le masque dès l'âge de 6 ans. De son côté, la Belgique rend le port du masque obligatoire pour tous les enfants de plus de 12 ans. Un abaissement de cet âge est-il envisageable? Le Centre de crise a donné quelques explications lors de sa conférence de presse.

"Un masque doit être bien utilisé. On sait que c'est déjà très difficile à expliquer aux adultes. On voit beaucoup d'adultes mal mettre le masque, en ne couvrant pas le nez par exemple. On s'est dit que c'était encore plus difficile de faire accepter ça par les enfants. Un masque mal porté, touché régulièrement par les mains risque d'avoir plus de risques que davantage et éventuellement donné un faux sentiment de sécurité et un moindre respect des mesures de sécurité", a indiqué Frédérique Jacobs, porte-parole interfédérale.

Une étude de l'OMS

"La deuxième raison, c'est que plusieurs études ont montré que même si les enfants sont porteurs du virus au niveau nasopharyngé, en quantité parfois équivalente aux adultes, ils transmettent moins le virus que les adultes. Pour ces raisons-ci, il n'y a pas d'indications de changer ces mesures en Belgique", a poursuivi la porte-parole.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait réuni un groupe d'experts international et pluridisciplinaire chargé de passer en revue les données sur le Covid-19 et sa transmission chez l'enfant, ainsi que les quelques données disponibles limitées sur l'utilisation de masques par les enfants. L'OMS recommande ainsi "le port du masque aux enfants âgés de 12 ans et plus dans les mêmes conditions que les adultes, en particulier lorsqu'ils ne peuvent garantir une distance d'au moins un mètre des autres et si la transmission est généralisée dans la zone concernée".