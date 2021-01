Entre le 30 décembre et le 5 janvier, il y a eu en moyenne 1.721 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 4% de plus que durant la période de sept jours précédente, selon les données publiées ce samedi matin par l'institut de santé publique Sciensano. Si l'on s'intéresse à l'ensemble des indicateurs, on se rend compte que le nombre de contaminations est le seul à être reparti à la hausse.

Le nombre d'infections augmente fortement à Bruxelles où 1.273 infections ont été diagnostiquées au cours des 7 derniers jours, soit 49% de plus que la semaine précédente.

Conséquence des fêtes de fin d'année?

Faut-il s'inquiéter de cette légère augmentation? Le porte-parole pour la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, nous éclaire. "La première explication, très simple, est le fait que l'on teste désormais de manière presque obligatoire les gens qui reviennent de l'étranger. Ce testing, c'est 5% du total des positifs. L'autre possibilité, celle que l'on craint, c'est qu'éventuellement les fêtes de fin d'année, le Nouvel An notamment, et les retours de vacances plus précoces aient pu entraîner un début de nouvelle transmission", nous précise-t-il.

La circulation d'une forme variante du virus pourrait-elle expliquer la hausse du nombre de cas? "C'est difficile à dire pour l'instant. On a 6 nouveaux cas connus sur le territoire belge. Il est fort probable que celui-ci soit sous-estimé car on ne fait pas un testing complet de l'arbre phylogénétique de tous les virus. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait un impact mais il faut surveiller dans le futur bien sûr", éclaire l'infectiologue.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 9 janvier ?