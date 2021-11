Covid dans les écoles: voici la nouvelle règle qui entraine la fermeture d'une classe

Du neuf en matière de lutte contre le coronavirus dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dès a présent, une classe sera fermée à partir de 3 cas positifs parmi les élèves sur une période de 7 jours et non plus 4 comme c'était le cas jusqu'à présent.

Tous les élèves de la classe doivent réaliser une quarantaine de 10 jours, avec une possibilité d’écourter la quarantaine si un test est réalisé au septième jour et qu’il est négatif.

Parallèlement, tous les enfants symptomatiques et les contacts à haut risque continuent d’être testés.