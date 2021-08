Grande première dans un stade de foot: à Charleroi, il faudra présenter son Covid Safe Ticket ou aller dans une zone secondaire

Pouvoir retrouver les sensations d’un concert, d’un festival ou d’un spectacle… sans règles sanitaires, comme avant, c’est à nouveau possible depuis ce vendredi 13 août. Grâce au "Covid Safe Ticket" prouvant soit que vous avez été doublement vacciné, soit que vous présentez un test négatif ou enfin, un certificat de guérison au Covid-19.

Ce vendredi 13 août marque une nouvelle étape dans le déconfinement et le retour à une vie "normale". A partir d’aujourd’hui, il est à nouveau possible de profiter d’un événement comme un concert, un festival ou un spectacle… sans règle sanitaire ! Et ce, grâce au "Covid Safe Ticket".

Les organisateurs d’événements de plus de 1.500 personnes peuvent le demander à l’extérieur aux visiteurs. Cela leur permettra ainsi de profiter de la fête sans devoir porter le masque et sans respecter la distanciation sociale. Ce "laissez-passer" peut être obtenu de trois manières : soit après un parcours vaccinal complet, soit après avoir réalisé un test négatif, soit grâce à un certificat de guérison au Covid-19.

Un premier test ce soir lors du Charleroi-Antwerp

Pour les matches de Pro League, ce "Covid Safe Ticket" sera exigé à l’entrée avant une rencontre. Il sera d’ailleurs utilisé dès ce soir, au stade de Charleroi, contre l’Antwerp, pour accéder aux tribunes. "A partir de 18h30, il y aura un cordon qui sera placé à certains endroits stratégiques des entrées du stade, avec des agents de sécurité et le soutien de la police. Il y aura des couloirs avec des agents, et chaque agent aura un scan qui permettra évidemment de vérifier, au premier contrôle, le pass sanitaire de la personne et sa carte d’identité. Quand les supporters arrivent, c’est la première chose qu’ils doivent présenter. Une fois ce scan fait, ils rentrent dans le stade et là, c’est comme avant, on dira…", détaille Christel Noster, la responsable de la billetterie au stade de Charleroi.

Mais pour les supporters non-vaccinés ou non testés, c’est la déception ! Ceux-ci se retrouveront en effet du côté "visiteurs", avec une jauge de 800 personnes maximum et en respectant les distances. "Un peu déçu d’être en T2, mais bon ça fait plaisir", témoigne un visiteur. "Content de revenir, oui. Déçu d’être en T2 et déçu de la tournure : on doit quand même se déplacer pour venir rechercher des tickets alors qu’on est abonné", indique un autre. "Ça ne m’empêchera pas de revenir au Sporting. Je pense qu’il faut continuer à vivre et pour mes enfants, c’est le même. J’ai un enfant de 13 ans et quand il voudra revenir au Sporting, il devra se faire vacciner aussi. On n’a pas le choix !", tempère un troisième.

Des supporters impatients

Un tiers de la tribune T2 sera donc réservé aux personnes non-vaccinées souhaitant tout de même se rendre au stade. Quant aux détenteurs d’un pass sanitaire, ils pourront occuper toutes les autres tribunes du stade carolo. Et ils sont déjà impatients. "Ça fait du bien d’être revenu au stade. Ça fait longtemps !", "Moi, je suis heureux de revenir. On est supporter depuis trente ans, on a envie d’être au stade".