Crampes, malaises, évanouissements: voici comment réagir face aux conséquences de la chaleur (et comment les éviter)

La chaleur peut avoir des conséquences sur votre santé. On connaît les coups de soleil et les insolations, mais les risques peuvent être bien plus élevés que ça. Pour éviter les coups de chaleur, qui peuvent s’avérer très dangereux, voici quelques conseils pour éviter de vous sentir mal.

Les premiers signes d’alerte envoyés par le corps sont des crampes de chaleur, qui indiquent une fatigue et une déshydratation. Elles peuvent survenir même si vous n’êtes pas en train de faire du sport. Si cela vous arrive, il faut arrêter tout effort, se mettre à l’abri du soleil et boire beaucoup d’eau.

Au stade suivant, le corps s’épuise. Vous pouvez alors être sujet à des vertiges, des nausées ou des maux de têtes. Là encore, boire beaucoup d’eau est essentiel et il faut veiller à faire baisser la température corporelle à l’aide d’un linge humide ou des poches de glace. Si les symptômes persistent, une consultation peut s’imposer.

Enfin, le ‘coup de chaleur’ est l’étape la plus inquiétante. Le corps n’arrive plus à réguler sa température et peut atteindre les 40 degrés. Votre rythme cardiaque commence à s’emballer, vous ressentez des difficultés à respirer et vous pouvez aller jusqu’à l’évanouissement. Si c’est le cas, votre entourage doit appeler les secours sans tarder tout en essayant de vous rafraîchir.

Les coups de chaleur restent rares, mais il est primordial de s’en prévenir, car ils peuvent être mortels. Ils sont particulièrement dangereux pour les personnes âgées et les enfants.