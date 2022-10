Crash du vol Rio-Paris en 2009: quelles leçons ont-été tirées? Qu'est-ce que cela a changé au niveau des constructeurs d'avion?

C'était l'une des pires catastrophes de l'histoire de l'aviation : en juin 2009, le vol Air France qui reliait Rio à Paris s'écrasait dans l'atlantique, emportant les vies de 228 personnes. Plus de 13 ans après le crash, enfin le procès. AirBus et Air France sont jugés à partir de ce lundi pour homicide involontaire au tribunal correctionnel de Paris. Le constructeur européen et la compagnie aérienne française encourent chacun une peine de 225.000 euros d'amende. Le procès doit durer jusqu'au 8 décembre.

Ce procès, c'est l'occasion de se demander quelles leçons ont été tirées à la suite de ce crash, au niveau des compagnies, et des constructeurs. Qu'est-ce que cela a changé concrètement?

Principal changement: la modification des sondes Pitot, ces tubes en métal placés sous l'avion permettent de mesurer la vitesse de l'appareil. Lors de la catastrophe, de nombreuses expertises ont démontré que ces tubes avaient givré en pleine zone de turbulence. Un phénomène qui avait désorienté les pilotes, incapables d'éviter le décrochage de l'appareil.

"On a changé pour qu'ils ne puissent plus givrer. Ça a été modifié au niveau mondial, depuis ça ne pose plus de problème", explique Behrou Shahabpour, ancien pilote airbus 330.

Les avions sont aussi mieux équipés pour déterminer la vitesse de l'appareil.

Deuxième gros changement : la formation continue des pilotes en cas de position inusuelle, avec l'entraînement répété en simulateur. "On a formé les pilotes à être réactifs et se référer directement aux indications GPS d'altitude et de vitesse", ajoute Behrou Shahabpour.

Dès la formation initial des pilotes, l'accent est désormais mis sur la gestion des facteurs humains. Objectif: améliorer la communication dans le cockpit.