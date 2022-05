Crèches: appel à projets pour créer 1.200 nouvelles places d'accueil à Bruxelles

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi le lancement de l'appel à projets pour 1.224 nouvelles places d'accueil à Bruxelles dans le cadre du plan "1000 premiers jours".



Ce plan vise à créer 2.100 nouvelles places à Bruxelles d'ici 2026, en étroite collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale. Sur ces 2.100 places, 876 avaient déjà été planifiées au niveau des infrastructures et pourront ouvrir prochainement. La construction et le développement des 1.224 places qui viennent s'y ajouter s'étaleront sur les quatre années à venir, en priorisant les zones qui en manquent le plus, c'est-à-dire là où le taux de couverture d'accueil subventionné est inférieur à 33%.

Au total, le plan "1000 premiers jours" initié par la ministre de l'Enfance, Bénédicte Linard (Ecolo), vise à créer quelque 5.000 places à Bruxelles et en Wallonie d'ici 2026. Cette création de nouvelles places d'accueil se fera en étroite collaboration avec les Régions, responsables des politiques d'emploi et d'infrastructures.