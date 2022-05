Créer un fonds d'urgence avec l'argent des plus riches: la solution d'Ecolo pour contrer la hausse du coût de la vie (vidéo)

Le pouvoir d'achat des Belges est en chute libre. La faute à des hausses de prix généralisées, dans de nombreux domaines, ce qui impacte l'ensemble de la vie de la population belge. Une situation à laquelle le gouvernement tente de répondre. Pour Jean-Marc Nollet, Co-président d'Ecolo, il est temps d'agir.

Pour contrer ce phénomène, le parti écologiste propose une mesure temporaire, mais radicale, qui impacterait directement les personnes les plus fortunées. "Nous vivons une crise comme nous n'en avons plus connu depuis des décennies, les Belges souffrent. Et pas seulement les plus précarisés ! Cela devient une question de pouvoir vivre dignement. Face à cette situation, le politique doit pouvoir prendre des mesures exceptionnelles, qui n'ont pas été imaginées au moment de la formation du gouvernement", précise Jean-Marc Nollet sur notre plateau.

Son idée est de créer une taxe visant les 1 à 3% des personnes les plus riches du pays, qui possèdent un million d'euros ou plus, en dehors de leur patrimoine. Ces derniers seraient mobilisés pour contribuer à un impôt de crise qui viendrait en aide au reste de la population. Une idée déjà rejetée par les libéraux. Ce qui déplaît au Co-président d'Ecolo. "On ne veut pas aider 98?% des gens, parce que l'on veut protéger les millionnaires. Je ne pensais pas que le MR était le parti des millionnaires. S'il continue de défendre les 2?% au détriment des 98?% de ceux qui souffrent, il y a un vrai problème", a-t-il répondu sur le plateau.