Cri de colère des agriculteurs wallons ce matin: "On lègue pas mal de problèmes à nos enfants"

Les agriculteurs wallons iront manifester à Namur, devant le gouvernement régional, ce matin à 10h15. Les délégations partiront vers les différents ministères pour leur remettre leur cahier de revendications.

Ce qui inquiète le secteur, c'est surtout la disparition des exploitations familiales, faute de repreneurs. Pour les producteurs, il faut soutenir la jeune génération pour ne pas la décourager. "Si le métier des parents les intéresse, c'est un plaisir pour les parents. Ceci dit, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Les enjeux financiers sont importants et on se rend compte aussi qu'on lègue pas mal de problèmes à nos enfants: des problèmes en termes de réglementations européennes, fédérales, régionales... Donc on sait bien que pour eux, ce ne sera pas si facile", explique Henri Lhoest, agriculteur en région liégeoise.

3 éléments indispensables pour inciter les jeunes à reprendre les exploitations

Pour inciter les jeunes à reprendre des exploitations, il faut selon lui trois éléments: "Un revenu décent, des réglementations allégées et des incitants financiers pour que les jeunes puissent se lancer".