Crise énergétique: de nombreux Belges entament chez eux des travaux d'isolation, les entreprises spécialisées débordées

Le principal souci des Belges, c'est de pouvoir payer le montant des prochaines factures d'énergie. Pour ne plus subir les hausses de prix, de nombreux particuliers se décident à mieux isoler leur habitation, mais tout le monde a la même idée au même moment. Les entreprises spécialisées dans l'isolation des bâtiments sont débordées.



A Floriffoux, nous nous rendons sur le chantier de rénovation d'une habitation. Les travaux sont réalisés dans le but d'obtenir une meilleure isolation. Laurent Brasseur, administrateur de la société de châssis "SCID portes et fenêtres": "Là, on a des châssis en bois qui ont 20 ans. Ce qui est considéré au niveau énergétique comme obsolète. On va remplacer cela par un triple vitrage qui va avoir une valeur thermique quatre fois supérieure à ce qui existait à l'origine..."



Des chantiers comme celui-là, Laurent en a énormément. La demande a augmenté de 30%. Le carnet de commandes est tellement plein que les clients qui commandent des châssis aujourd'hui ne les recevront pas avant janvier. Et cette hausse, elle est liée notamment à la crise énergétique actuelle.



Laurent Brasseur détaille le gain effectué par les personnes qui décident d'isoler leur habitation : "C'est la flambée extraterrestre du prix de l'énergie qui va directement leur ramener beaucoup d'argent en économisant beaucoup de kilowatts au jour le jour. Pour un achat moyen de 15.000 euros, il faut se rendre compte que à partir de la huitième année en moyenne, vous récupérez chaque année. Donc, après 8 ans, c'est payé..."



Même constat pour cette entreprise spécialisée dans l'isolation et la ventilation. La demande a augmenté d'environ 25% en un an. Des clients qui investissent parfois plusieurs milliers d'euros pour consommer moins.



Elias Constantin, gestionnaire de projet chez Isolution, insiste sur l'importance de la ventilation: "Souvent en isolant la toiture, le plancher et tout ça, c'est pour faire des économies sur l'énergie. Donc on gagne souvent 35% d'économie... La ventilation est aussi importante parce qu'au sinon on va rencontrer des problèmes d'humidité."



Cette machine à double flux a aussi l'avantage de renvoyer de l'air chaud dans l'habitation. Cela est également bénéfique pour la facture énergétique.