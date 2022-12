Crise énergétique, guerre en Ukraine,... : une homélie de Noël sous le signe de la solidarité et la fraternité

"La solidarité et la fraternité universelle restent les seules et nécessaires garanties d'une société vraiment humaine, ici dans notre pays, en Europe et partout dans le monde", a déclaré le cardinal Jozef De Kesel lors de la messe de minuit qui se tenait en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles dans la nuit de samedi à dimanche.



"Chers amis, le défi est grand. Il y a la guerre sur notre propre continent en Ukraine et en bien d'autres endroits du monde. Il y a beaucoup de migrants qui fuient la violence ou la pauvreté. Il y a le réchauffement de la terre que nous avons tellement de peine à maintenir sous contrôle. Chez nous aussi la pauvreté reste un énorme défi. Avec la crise de l'énergie, le nombre de ceux qui peinent à boucler les fins de mois ne fait qu'augmenter. Tout cela contribue à l'insécurité et à l'angoisse", a reconnu le primat de Belgique dans son homélie de Noël.

"Noël est la fête de la solidarité"

"Le risque est grand de nous mettre sur la défensive et de chercher des coupables. Le risque aussi que nous nous enfermions sur nous-mêmes et que nous ne voyions plus ceux qui sont vraiment dans le besoin. Les points de vue extrêmes et les théories complotistes deviennent alors attirants et remplacent les analyses sérieuses qui s'appuient sur les faits. C'est pour cela que la solidarité est tellement importante", a-t-il souligné.

"Noël est la fête de la solidarité. Si Dieu a voulu être avec nous et comme nous, s'il nous a révélé son humanité, c'est bien pour que nous aussi, à notre tour, nous témoignions de cette même humanité les uns pour les autres. Nous devons nous opposer à toute autosuffisance et à toute indifférence. Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, ce n'est pas ce que nous acquérons pour nous-mêmes, mais bien ce que nous pouvons donner aux autres. Ce n'est qu'ainsi que nous rendons gloire à Dieu et que viendra la paix sur la terre", a conclu Mgr De Kesel. L'archevêque célébrera également la messe du jour de Noël en la cathédrale Saint-Rombaut à Malines.