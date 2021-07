Comment la Croix-Rouge vient concrètement en aide aux sinistrés? Voici ses missions

Il y a deux semaines, de terribles inondations s'abattaient sur notre pays. Des zones inaccessibles, des communes dévastées, des habitants démunis... Les besoins de la population touchée par ces intempéries sont conséquents.

C'est la Croix-Rouge de Belgique, organisation francophone, qui prend en charge la coordination de l'aide d'urgence dans les zones particulièrement touchées par les inondations. Lors de ce genre de catastrophes de grande ampleur, l'organisation du soutien aux sinistrés se décline en plusieurs phases d'actions : l'intervention de première urgence (abris, vivres et soins), suivie de l'évaluation plus précise des besoins, puis de la reconstruction.

Pourtant, des voix s'élèvent et fustigent l'inaction de l'organisation humanitaire. "Est-ce que vous imaginez? Les habitants qui se trouvent en plein désarroi voient qu'il n'y a pas la moindre présence de la Croix Rouge. Ce que nous lui demandons, c'est de suppléer nos services communaux qui sont débordés et nous aider à structurer l'aide des sinistrés. Et là, la réponse est absolument effarante. Ce matin, on nous a dit 'On va voir ce qu'il est possible de faire'", dénonçait le bourgmestre Philippe Godin dans le RTL Info 13h.

Que fait concrètement la Croix-Rouge de Belgique? Comment expliquer que des communes comme Pepinster se sentent si dépourvues? Dans un communiqué publié mercredi 28 juillet, l'organisation dévoilait précisément ses actions et missions mises en place depuis le 14 juillet. Le fait que de nombreuses zones soient inaccessibles et que de nombreuses infrastructures soient détruites a compliqué le travail de l'organisation.

A travers ce communiqué, la Croix-Rouge dévoile l'étendue de ses actions:

DISTRIBUTION DE NOURRITURE

Distribution de repas chauds : l'organisation compte 14 points de distribution

l'organisation compte 14 points de distribution Mise en place de foodtrucks qui permettent de distribuer 1.000 repas par jour. Ces derniers se trouvent à Kinkempois, Angleur, Chênée, Trooz, La Brouck, Nessonveaux, Fraipont, Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont, Pepinster et Ensival

qui permettent de distribuer 1.000 repas par jour. Ces derniers se trouvent à Kinkempois, Angleur, Chênée, Trooz, La Brouck, Nessonveaux, Fraipont, Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont, Pepinster et Ensival Distribution de lunchs packs pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. Des tournées mobiles s'organisent à à Kinkempois, Angleur, Chênée, Trooz, La Brouck, Nessonveaux, Fraipont, Chaudfontaine, Vaux-sous-Chèvremont, Pepinster, Ensival, Verviers, Esneux et Aywaille

AIDE MÉDICO-SANITAIRE

Soins pour blessures légères: des postes se trouvent à Chaudfontaine, Kinkempois, Angleur et Chênée

des postes se trouvent à Chaudfontaine, Kinkempois, Angleur et Chênée Soins urgents: des postes médicaux urgents sont installés à Ensival et à Verviers pour accueillir les personnes plus gravement blessées

des postes médicaux urgents sont installés à Ensival et à Verviers pour accueillir les personnes plus gravement blessées Des équipes mobiles sillonnent les rues à Esneux et Tilff

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

Les équipes sur le terrain proposent un soutien psychosocial aux personnes sinistrées. De plus, toute personne qui serait encore à la recherche d'un proche disparu de prendre contact avec le 105, numéro de la Croix-Rouge.

ANTICIPATION DES RISQUES SANITAIRES

Distribution d'eau potable

Distribution de produits de soin, d'hygiène et de matériel de nettoyage

"Des centaines de bénévoles venant de toute la Belgique sillonnent ainsi une quinzaine de quartiers des régions les plus touchées", écrit l'organisation.

En parallèle, la Croix-Rouge explique qu'elle organise une évaluation continue sur les besoins matériels et psychosociaux de la population.