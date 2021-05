Cronavirus: faut-il se faire vacciner si on a déjà eu le Covid?

La campagne de vaccination a débuté depuis plusieurs mois en Belgique et elle continue de susciter nombre d'interrogations. Dans l'émission "C'est pas tous les jours dimanche", une personne à fait parvenir la question suivante: Faut-il se faire vacciner si on a déjà eu le Covid ? Nathan Clumeck, professeur émérite en maladies infectieuses à l'ULB et au CHU Saint-Pierre s'est penché sur la question: "Toutes les études montrent que si vous avez déjà eu le Covid, une seule dose suffira. C'est facile à démontrer. Avant la vaccination, on fait un test sérologique qui dit que vous avez les anticorps. Et voilà, une dose suffit." Certains pays ont opté pour cette stratégie de l'unique dose si vous avez déjà été atteint par la maladie, pas la Belgique.

Christophe Giltay, grand reporter pour la rédaction de RTL info s'est interrogée alors sur les dangers d'une surcharge d'anticorps en cas de deuxième dose pour les personnes ayant déjà eu le Covid si une seule dose suffit. Nathan Clumeck a précisé : "Certains ont fait des réactions après la maladie. Il y a un risque de faire une répétition de ces réactions. (…) Ce n'est pas dangereux sauf si vous avez déjà eu des effets secondaires."

Par ailleurs, Nathan Clumeck plaide pour l'ouverture de la vaccination aux plus jeunes (+ de 18 ans) le plus rapidement possible. "Pleins de jeunes sont en train de trépigner. Ils ont compris tout l'intérêt de la vaccination."