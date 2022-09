"Les jeunes ne parlent pas car ils ont peur de faire de la peine à leurs parents": comment prévenir le cyberharcèlement?

Bruno Humbeek, docteur en sciences de l'Éducation, était l'invité du RTL INFO avec Vous ce mardi. Le directeur de recherches à l'UCLouvain est l'auteur "Comment agir face au cyberharcèlement", un ouvrage dans lequel il décrypte ce fléau qui concerne plus de 150.000 jeunes Belges. Parmi les témoignages recueillis, celui de Zara, la maman de la jeune Maëlle.

En janvier 2020, Maëlle, 14 ans, victime de harcèlement scolaire mettait fin à ses jours. Depuis, sa mère se bat pour conscientiser sur la gravité de harcèlement scolaire. "La grande caractéristique du harcèlement, c'est qu'il est essentiellement invisible. Il est très difficile à détecter. Après, on se repasse le fil et on fait une introspection en se disant 'Qu'est-ce que je n'ai pas vu?', 'Qu'est-ce que j'aurais dû voir ?'. Il y a des signes, une plus grande irritabilité, elle était plus angoissée, plus stressée. Des matins où elle avait mal au ventre, pas envie d'aller à l'école. Mais on se dit qu'il y a une interro de maths de prévu. On n'imagine pas que se joue tout un drame derrière tout cela. Je pense que j'aurai ma culpabilité jusqu'au bout. Il faut vivre avec et accepter qu'on a été impuissants", confiait-elle.

Pour le docteur en sciences de l'Éducation Bruno Humbeek, "il est important d'écouter ces parents qui se battent pour que le drame qui est arrivé chez eux n'arrivent pas chez les autres". Il raconte que bien souvent, les parents des enfants victimes de cyberharcèlement n'ont rien vu venir. "Les jeunes n'ont pas parlé car ils avaient peur de faire de la peine à leurs parents", éclaire-t-il.

Des applications pour dénoncer

Parmi les phénomènes les plus répandus, le "revenge porn", autrement dit la diffusion d'images d'une personne en pleins ébats sexuels sans son consentement. Suite à cela, des mécanismes comme la honte se créent. "Avec la difficulté à partager avec ses parents l'idée qu'en tant qu'adolescents, on a une vie sexuelle", explique Bruno Humbeek. La période de silence qui peut alors suivre ne facilite pas la gestion en tant que parents.

C'est dans cet objectif qu'il est important de développer des outils accessibles tant aux parents qu'aux enfants. Avec par exemple des applications qui permettent aux enfants de se signaler en tant que victimes de harcèlement, et à des adultes autres que les parents d'intervenir. Malgré les risques que peuvent présenter les réseaux sociaux, Bruno Humbeek insiste : en tant que parent, il est important de ne pas les diaboliser mais d'être ouvert au dialogue.