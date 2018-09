D'importantes perturbations prévues sur le réseau TEC ce vendredi

Le front commun syndical défilera vendredi dans les rues de la capitale afin de protester contre la réforme du régime de congé maladie dans la fonction publique. Les organisations tablent sur la participation de cinq à dix mille personnes. Des fonctionnaires de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que des travailleurs de bpost, Proximus et du TEC, entre autres, devraient rallier la manifestation.

Ce jeudi, le TEC tient à avertir ses usagers que des perturbations sont à prévoir sur son réseau: "Au niveau du TEC Brabant Wallon et du TEC Namur-Luxembourg, la majorité des services devrait être assurée. En revanche, les réseaux du TEC Charleroi, du TEC Liège-Verviers ainsi que les régions de La Louvière et de Mons connaitront des perturbations plus importantes."

Les syndicats défendant les intérêts des travailleurs du secteur public fustigent avec force l'abolition du régime maladie des fonctionnaires, prévue le 1er janvier 2019. Policiers, pompiers, militaires et membres de la fonction publique fédérale ne pourront, à compter de cette date, plus reporter leurs jours de congé maladie inutilisés à l'année suivante.